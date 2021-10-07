上月4新盤申請預售　新地白石角優景里1期涉576伙

地政總署公布最新預售樓花數字，9月份新申請預售樓花的住宅項目有4個，合共涉及2,194伙，包括新地（0016）大埔白石角優景里與博研路交界分層住宅項目（第1期），提供576伙，預計在2023年8月底落成。項目位置鄰近《施政報告》擬興建的東鐵線科學園／白石角車站。

至於同系天水圍Wetland Lot No. 33 Development（第2期）也申請預售文件，提供388伙，預計在2022年6月底落成。

啟德兩盤申預售、共涉1230伙

而啟德發展區也有兩個住宅項目新申請預售樓花，包括會德豐地產、新世界發展（0017）、恒地（0012）及帝國集團合作發展的啟德第4B區3號地盤，提供648伙，預計在2023年8月底落成。

另一個啟德項目則為華潤置地（1109）及保利置業（0119）共同發展的啟德第4C區1號地盤，提供582伙，料在2024年12月底落成。

第三季8盤獲批預售 涉5809伙

今年第三季合共8個住宅項目獲批預售，共涉及5,809伙。其中5個分別位於鴨脷洲、啟德、青衣、將軍澳和元朗，涉及3,799伙，預計於2022年落成。其餘3個項目分布在黃竹坑、九龍塘及沙田，涉2,010伙，預計2023年落成。

單計今年9月份，署方共批出3份預售樓花同意書，包括正在收票的內房中洲旗下火炭星凱．堤岸、九龍建業（0034）發展的將軍澳石角路項目，分別提供1,335伙及1,556伙。

信置中環新盤命名One Central Place

此外，新地（0016）及會德豐合作發展的太子道西233號，亦獲批預售，提共75伙，預計關鍵日期為2023年4月30日。另外，信置（0083）與市建局合作的中環卑利街及結志街項目，今年8月已申請預售，文件顯示項目命名為「One Central Place」，關鍵日期為2024年5月31日。

而截至9月底，共有21個住宅項目仍在待批預售樓花同意書，合共涉及9,284個單位。