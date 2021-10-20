海航陳峰山頂大屋「蝕讓價」5.1億放售　四套房連泳池｜內櫳曝光

五年前在港「瘋狂搶地」的海航集團，其相關人士持有的豪宅物業近日先後在市場放售。繼集團董事長陳峰持有的西半山天匯高層複式單位，早前淪銀主盤並以「蝕讓價」沽出後，近日集團副總裁又以5.1億元放售其位於山頂的超級豪宅TWELVE PEAKS洋房，與2015年初的購入價逾5.06億元相若。若以目前叫價賣出，計及稅款雜費，料實蝕超過5,000萬元。

陳峰在港居所 2019年底5.5億放售 現劈價7%

市場消息指，由海航集團人士持有的TWELVE PEAKS雙號洋房，最新叫價約5.1億元放售。洋房被指是海航集團聯合創始人、董事局主席陳峰在港時的居所。據了解，該洋房樓高三層，實用面積4,241平方呎，採四房四套連書房間隔，附有私人花園、泳池、按摩池等。以實用面積計算，意向呎價高達約120,255元。

有區內代理透露，上述洋房早在2019年10月以交吉形式推出放售，當時業主意向價約5.5億元，惟近月降至5.3億元，仍無人問津，最新叫價再減至5.1億元，交易可透過俗稱「買殼」的買賣公司股權形式進行，洋房已前後累減4,000萬或7%。

【海航相關人士持有之TWELVE PEAKS洋房直撃】

大廳落地玻璃連接花園、泳池

據市場流出的洋房內部相片，現時為交吉狀態，屋內已清空、沒有傢俬，但仍保留基本裝修。地下客廳相當寬闊、樓底高，大廳一隅設落地玻璃，連接戶外花園及泳池。洋房內置電梯前往一樓、二樓。至於大屋內的浴室亦相當豪華，採用大量雲石，料為一手發展商的交樓配備，浴室採雙洗手盆設計，包含企缸及浴缸。

屋主為陳峰侄子 六年前入市涉重稅

翻查土地註冊處資料，上述TWELVE PEAKS雙號洋房，由領跑香港投資有限公司（FORTUNE RUNNER HONG KONG INVESTMENTS LIMITED）於2015年2月以逾5.06億元買入。公司董事包括陳超（CHEN, CHAO），陳超為陳峰的侄子，為海航集團集團副總裁，又曾擔任首席投資官。

由於當年是透過公司名義買入洋房，料當時需支付高達樓價23.5%的「辣招稅」，涉及約1.19億元，不過當時一手發展商為買家提供11.5%的稅務回贈，料實際稅款約為5,946萬元。

2018年抵押 按揭額加至最多5億

此外，資料顯示，上述超級洋房近年曾被多次抵押貸款，早於一手買入物業後、即2015年7月業主已向中國光大銀行作按揭貸款，隨後在2018年7月再向中信旗下的CSI Finance Limited抵押借貸，按揭額加至最多5億元。2020年9月再被抵押，向UPPER GENIUS LIMITED作按揭貸款。

海航陳峰天匯複式豪宅淪銀主盤 終3.1億易手 較五年前貶值三成

海航集團及相關人士，近日積極在市場沽貨，如原由陳峰持有的前「亞洲樓王」西半山天匯高層複式單位，淪為銀主盤後，近日以3.12億元沽出，較五年前購入價大幅貶值近三成或1.2億元。陳峰及集團CEO譚向東於今年9月份被警方拘押。