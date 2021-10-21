新地Wetland Seasons Bay第二期獲批預售　最快11月初開售

第四季發展商積極推盤，新地（0016）副董事總經理雷霆今（21日）表示，天水圍Wetland Seasons Bay第二期已獲批預售文件，將於下周上載樓書，預計下月初推售。他又指，項目會以市價、「買家可接受」的水平定價。

他又表示，項目第一期在三周內累沽出1,100伙，套現逾80億元，他相信市場尚有不少向隅客，因此盡快推出第二期。

新地代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Bay第二期提供388伙，標準戶型佔75%，包括開放式戶至四房戶，實用面積介乎約270至800平方呎；而特色戶則佔約25%，部分為分層別墅單位。

Wetland Seasons Bay第二期，由兩座樓高9至10層的低密度住宅大樓，以及8幢分層別墅組成，共涉及388伙。預計關鍵日期為2022年6月底。

對於《施政報告》提出發展「北部都會區」，雷霆指，政府未來基建工程及發展將配合北區都會區，相信可滿足新界西、北的居住及就業需求，認為西北區未來發展可看高一線，他又笑言「相信Wetland Seasons Bay第一期的業主都會好開心。」

Wetland Seasons Park呎售2.2萬刷新高

此外，同系同區的Wetland Seasons Park一伙特色單位，呎價再破天水圍區最貴紀錄。該Wetland Seasons Park第21座10樓A2室，實用面積892平方呎，連平台及天台，招標售出，成交價1,969.88萬元，成交呎價22,084元。