斥五球購天水圍新盤　與病母同住　小學老師：唔想留下遺憾

天水圍濕地公園一帶近年接連有新盤推出，賣點之一為遠離煩囂，環境清幽寧靜。任職小學老師的黃先生亦是看中這點，故斥資約517萬元購入Wetland Seasons Park一個面積379平方呎的兩房單位，好讓患病的母親在新居好好休養，安享晚年。

年輕時沒有買樓打算

月入約五萬元的黃先生透露，年輕時沒有買樓的打算，眼見近十年樓價年年飆升，更有感買樓與自己不相干。他直指，若非母親有置業的心願，他也未必會在這個時候入市。黃先生最終選擇在2019年購入天水圍Wetland Seasons Park一伙兩房單位，便支付兩成首期、即涉大約100萬元，月供約1.6萬元，需供三十年。

黃先生透露，年輕時沒有買樓的打算，若非母親有置業心願，也未必會在這時候入市。（梁鵬威攝）

黃先生表示，自己是獨生子，三年前父親去世時，讓他有所覺悟，想報答父母的養育之恩，想給予母親一個更好、更喜樂、更舒適的生活環境，安享晚年。他想陪伴母親度過人生最後一段時間。他又謂，「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」，他坦言不想留下遺憾，更指即使日後結婚或生兒育女，也會選擇續與母親同住。

獨生子買樓 冀陪伴母親安享晚年

首次上車選擇天水圍區，黃先生指，首要考慮是希望母親能擁有一個舒適的環境，好好休養。他透露，在決定買樓前，母親剛剛完成手術，他遂向母親提議搬往一個環境較好的地方養病，當時母親對此建議感到既驚喜又欣慰，收樓後亦相當喜悅。

黃先生指，濕地公園附近的空氣比較清新，「屋苑附近好多樹，香港好少會有咁嘅環境，加上自己同呀媽都很鍾意大自然環境。」

黃先生本身居住屯門區多年，一家已習慣新界西北區的生活，考慮到遷往濕地公園後，他往返工作地點大約需時45分鐘，跟以往居於屯門的出行時間分別不大。他續指，如無塞車，經大欖隧道前往市區亦只需約50分鐘，尚算方便。

而買入新樓前，其實黃先生亦曾在天水圍、屯門一帶的二手屋苑物色上車機會，密密「睇樓」睇近60個單位，特別喜歡屯門碼頭附近的寧靜環境，惟他認為，該處的屋苑樓齡太高、物業較殘舊，其母相對喜歡新樓的乾淨，故最終轉投天水圍區濕地公園。

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