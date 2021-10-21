世紀21夥Q房網前員工成立「世紀21Q動力」　投資2000萬攻豪宅市場

世紀21香港今（21日）公布，與Q房網的前員工達成協議，成立「世紀21 Q動力」，成為世紀21的特許經營商，並會投資約2,000萬元作為擴充。至於前Q房網香港董事總經理楊永健，將出任世紀21 Q動力總經理一職。

Q房網香港9月底公布，本港市場將改以特許經營店模式運作，如未有前線員工接手，門市會於本月中停止營運。世紀21香港行政總裁吳啟民今透露，他本人主動接觸楊永健，經討論後有此合作，目前已接手6至7間分行、約12至13條團隊。原本Q房網有約500名員工，目前已有200人加入，未來會繼續入職。

世紀21香港與Q房網的前員工達成協議，成立「世紀21 Q動力」，成為世紀21的特許經營商，（許世豪攝）

吳啟民指，目前世紀21在港有百多間分行，成立「世紀21 Q動力」後，將會增至120間，團隊人數將由目前的2,000多人，增至3000人。他又指，世紀21過去市佔率約一成，在中、低價物業方面做得不錯，現時楊永健加盟後，希望憑對方在豪宅方面的經驗，「做多一啲豪宅成交」，又指未來會投資2,000萬元於「世紀21 Q動力」。

楊永健補充，由於國內房地產市場形勢有點險要，Q房網總公司決定將資金調回內地，亦解僱了香港的同事。目前舊員工已陸續加入新公司，至今已經促成7宗成交，成交金額逾9,500萬元。他又指，為配合擴充，將繼續招聘；由於租金水平下跌，正於中西半山、跑馬地區一帶物色舖位。