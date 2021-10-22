佳寶林曉毅9000萬沽九龍城地舖　持貨8年帳面蝕近「四球」

近年多次沽售旗下物業的平民超市佳寶老闆林曉毅，新近再度大手賣產。由林曉毅持有的九龍城衙前塱道地舖，上月以9,000萬元沽出，較8年前買入價帳面貶值近「四球」。

據土地註冊處資料，上述舖位為衙前塱道66號御門．前地下C號舖，在9月23日以9,000萬元易手。舖位面積約2,343平方呎，是次成交呎約3.84萬元。

該舖位原業主為萬立國際有限公司（Million Asia International Limited），公司董事包括林曉毅（LAM, HIU NGAI）及林凱欣（LAM, HOI YAN KEIRA）。林曉毅為平民超市佳寶的老闆。林曉毅透過上述公司，在2013年5月以9,386萬元購入上述舖位，即持貨逾8年，帳面貶值約386萬元或4.1%。

值得留意，林曉毅在去年12月也有出售御門．前的舖位物業，當時賣出的舖位為御門前地下A號舖，成交價1.3億元，較2014年購入價1.325億元，帳面貶值250萬元或約1.9%。