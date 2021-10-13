戴德梁行：第三季寫字樓租金跌幅收窄　保險業成舖位租賃新動力

戴德梁行指，寫字樓及商舖租賃活動在2021年第三季持續回升。寫字樓市場自2019年第三季以來首次錄得正淨吸納量，租金跌幅亦收窄。不過，戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝認為，明年非核心地區將有275萬平方呎寫字樓新供應，預期將進一步推高待租率。

寫字樓租金跌勢持續放緩

戴德梁行指，今年第三季寫字樓市場首次錄得正32.77 萬平方呎淨吸納量，是自2019年第三季以來首次，令整體寫字樓的待租率下降至13.9%，預計此待租率水準將維持至2021年底。

本港寫字樓租金比較（戴德梁行研究部提供）

此外，寫字樓租金跌幅收窄，第三季按季跌1.2%。戴德梁行執行董事、香港寫字樓部主管韓其峰指， 相比第二季，明顯看到第三季的租賃活動有増加，當中以銀行及金融（27%）、保險（15%）以及商務中心／共用工作空間（12%）行業最為活躍。頂租面積按季下跌12%（約6.2萬平方呎）。

戴德梁行蕭亮輝（中）認為，明年非核心地區將有275萬平方呎寫字樓新供應，料進一步推高待租率。左為林應威、右為韓其峰。

保險業成商舖租賃新動力

零售市場方面，戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威指，在大部份地區的商舖出租率見提高，當中，以旺角及中環表現較佳，空置率分別錄得10.9% 及8.5%。他續指，觀察到有更多保險公司積極擴充，旨在進一步與潛在和現有客戶加強聯繫。在零售租金相對較低的有利環境下，該行預計保險業務中心或會成為未來商舖需求的新動力。