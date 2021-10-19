昔日百老滙220萬高租　四太銅鑼灣巨舖50多萬租予食肆　跌價八成

餐飲行業積極在核心區街道物色落戶機會，承租舖位。已故「賭王」何鴻燊四太太梁安琪旗下尚嘉控股持有的銅鑼灣東角道6,000平方呎巨舖，新近以每月50萬元租出，新租戶為食肆，租金較該舖高峰期月租約220萬元，大幅低約77%。

市場消息透露，上述獲承租的巨舖為東角道26號怡東商場地下13至16號舖、連一樓，屬複式舖位，7月份以88萬元放租，近日終獲飲食業以逾50萬元承租，較意向價低約43%。該舖位地下約3,173平方呎，一樓面積約3,050平方呎，合共6,223平方呎，以新租金逾50萬元計算，呎租料約80元。

尚嘉吳士元：滙豐都試過跌到25蚊

上述巨舖由四太梁安琪旗下尚嘉控股持有。尚嘉控股執行董事兼行政總裁吳士元回覆《香港01》確認上述租務，他表示，舖位已經成功出租，惟租金及租約詳情不便透露，但指「租金唔止50萬咁少。」

對於零售舖市走勢，吳士元表示，消費市道已經明顯改善，舖位成交及租務也有不少承接，當中更以食肆租舖最為積極。對於上述東角道巨舖的新租金，較高峰期220萬元大幅回落，吳士元認為，純粹反映市場需求下的均衡點，直言「自己做人鍾意向前望，唔會睇返以前。」，他又打比喻說，「滙豐（銀行）股價都試過100、120蚊，但上年都試過25、26蚊啦。」

97年買入價2.28億 高峰期百老滙220萬租用

翻查資料，上述東角道26號怡東商場巨舖，由梁安琪於1997年以約2.28億元買入，以最新月租逾50萬元計算，租金回報仍有約2.6厘。

事實上，上述巨舖在過去十至二十年可謂「食盡」零售業的升浪。舖位在2004年由連鎖服裝店BOSSINI以每月約76萬元承租，隨後在2010年轉由連鎖電器品牌百老滙租用，當時月租已高達150萬元，隨後租金更升至220萬元，惟百老滙最終在2017年中結業。期後曾獲bauhaus短租，直至2018年初舖位才由時裝店TWIST以每月約100萬元租用。