市建局土瓜灣鴻福街項目邀34家發展商入標　兩間財團落選

市建局今（26日）公布，推出土瓜灣鴻福街／銀漢街項目招標，並邀請34家發展商及財團入標競投，截標日期為11月25日中午。此土瓜灣項目在上月底截收意向書時，共接獲36份意向書，以此推斷，即有兩家發展商落選，未獲市建局邀請競投項目。

上月共收36份意向書

於上月遞交意向書的已知發展商包括新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）、信置（0083）、長實（1113）、會德豐地產、建灝地產、中海外（0688）、萬科、路勁基建（1098）、南豐、華懋、遠東發展（0035）、英皇國際（0163）、旭輝控股（0884）、爪哇控股（0251）等。內房方面，則有招商局置地（0978）、佳兆業（1638）、碧桂園（2007）。

就上述土瓜灣鴻福街／銀漢街項目，市場預計每呎樓面地價約1.1萬至1.35萬元，估值介乎約48億至60億元。項目地盤面積約4.9萬平方呎，總樓面達44.2萬平方呎，提供約750伙住宅，以及7.4萬平方呎商業樓面。市建局在2016年6月展開收購，為重建項目中規模較大一個。

估值約48億至60億元

據文件，成功取得鴻福街項目的發展商及財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」，作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。