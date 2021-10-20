恒地近82億奪市建局土瓜灣庇利街項目　高次標10億

土瓜灣庇利街／榮光街市建局項目，由恒地（0012）在9月份以81.89億元奪得。市建局公布其餘5份落選標書的投標金額，出價第二高的財團，投標價達71.16億元，即恒地中標價較次標高出10.73億元或15%。

至於出價第三高及第四高的財團，投標金額非常接近，分別為68.28億及68.18億元。而出價最保守的兩家財團，投標金額分別為62.8億元及51.2億元。以最低投標價計算，每呎樓面地價僅約7,136元，較恒地的中標樓面地價11,414元低37.5%。

最保守財團出價51.2億

該項目截標時共接獲6份標書，除了中標的恒地外，還包括長實（1113）、新地（0016）、嘉華國際（0173），華懋與會德豐地產合組入標，而信置（0083）則夥拍嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）合資競投。

上述土瓜灣庇利街／榮光街重建項目，為繼觀塘凱滙後，市建局最大規模的住宅項目。庇利街項目地盤面積約79,718平方呎，可建樓面約71.74萬平方呎，位於環海東岸的西面。

項目包括近60萬平方呎的住宅樓面，料涉及1,150伙，另有約11.9萬平方呎的商業樓面，商業樓面首十年由發展商與市建局共同持有，發展商佔租金收益七成，市建局佔三成。十年後雙方可選擇出售商業部分予對方，或再共同收租五年，其後再以招標形式出售商場。

據了解，上述項目未來賣樓收益達148億元，中標財團需要向市建局分紅，達標後首2.5億元分紅20%，隨後按比例提升至最高50%。