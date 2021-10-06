施政報告｜市建局支持市區更新措施　本月提交大坑西邨重建方案

新一份《施政報告》提及多項有關市區更新的新措施，市建局主席周松崗表示，支持政府加強市區更新工作，並歡迎相關政策局接納市建局油旺研究提出的市區更新大綱發展概念藍圖，以及新的規劃工具，包括轉移地積比、街道整合發展等。

該局又指，樂意接受《施政報告》內提出的新任務，在荃灣及深水埗兩個舊區開展地區研究。局方管理層將就有關兩個地區的規劃研究，向董事會提交建議，經審視和批准後展開。

研究荃灣、深水埗舊區重建

至於討論多年的大坑西邨重建計劃，市建局表示，有關的發展藍圖已經完成，該局將於本月內提交予城市規劃委員會（城規會）審批。重建後的大坑西邨項目可提供超過3,300個單位，其中約2,000個單位由市建局以「首置」方式發售。

翻查資料，經歷半個世紀的石硤尾大坑西邨，將由市建局與香港平民屋宇有限公司合作重建，其中約1,300個單位由平民屋宇公司用作重置現有住戶。

另外，房協亦對《施政報告》表示全力支持，又指房協目前正在規劃及興建中的項目達25個，預計於未來二十年提供超過4萬個單位，大部分於十年內落成，提供近2.8萬個單位，包括舊邨重建、資助出售房屋、長者房屋、專用安置屋邨及市區寮屋區發展項目。

房協在規劃項目時，會致力地盡其用，例如3個位於茶果嶺、牛池灣和竹園聯合村的市區寮屋區項目，其單位數量將由原先估計的6,300個提高至8,700個。