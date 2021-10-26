首八個月私樓動工量突破一萬伙　按年增七成　靠一個大型項目撐起

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，由於8月份涉及一個「巨無霸」項目開展工程，令私樓動工量按月急增近49倍，今年動工量突破逾萬伙。

據屋宇署今日發表最新數據，2021年8月共有3個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位5,991伙，較7月份的121伙大增近49倍，創自2000年2月以後，近二十一年半的單月最多。今年首八個月累計私樓動工有10,577伙，較去年同期的6,218伙，大增70%，屬自2018年以來的四年同期新高。

數據顯示，8月份共有3個私樓項目動工，合共5,991伙，包括西貢北十四鄉西沙路（B地盤）涉及5,400伙、啟德4C區1號地盤涉582伙，以及淺水灣南灣坊3號涉9伙。

新地旗下已補地價的十四鄉項目，將發展為私人大型住宅項目。（鍾偉德攝）

連同上述項目，今年首八個月全港共有18個私樓項目動工，涉及單位總數10,577伙。當中以新界區佔最多，涉及4個項目、合共7,290伙，佔整體比例約68.9%；九龍區共有8個項目動工，單位數量3,110伙，佔整體比率約29.4%；港島區則有6個項目、合共177伙動工，佔比約1.7%。

陳海潮指，仍有不少項目可望於年內陸續開展，當中部分大型項目早前已獲屋宇署批准動工並可隨時施工，包括屯門54區兆康（4,639伙）、啟德4A區2號地盤（2,062伙）、天水圍33區天榮站（1,976伙）、以及黃竹坑港島南岸第4期（800伙）等。若再有大型項目動工，將帶動今年度累計動工量顯著反彈，有機會再戰1.6至1.8萬伙的高水平。