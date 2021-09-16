7月私樓動工量僅121伙　按月大減93%　落成量跌6%至1097伙

7月份未有大型項目開展動工，令私樓動工量回落至低水平。據屋宇署今日（16日）發表最新數據，7月份只有一個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位121伙，較6月份的1,724伙大減近93%，創近四個月以來新低。

該一個項目為信置（0083）及市建局上環結志街33號及卑利街23至25號。至於今年首七個月全港共有15個私樓項目動工，累計單位總數4,586伙，較去年同期的6,022伙減少近24%，創自2015年以來的七年同期新低。

以地區劃分，九龍區的施工項目及單位數量均為最多，涉及7個項目、合共2,528伙，單位佔整體比例約55.1%；新界區共有3個，單位數量1,890伙，佔整體比率約41.2%；港島區則有5個、合共168個單位動工，佔整體比例約3.7%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，雖然今年首七個月私樓累計動工量較為落後，但不少項目可望於年內陸續開展工序，若當中數千伙大型項目可順利年內動工，將帶動今年度累計動工量止跌回升。

今年首七個月私樓累計動工量較為落後。

7月份僅兩個私樓項目竣工

另外，7月份全港只有兩個項目，共1,097個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較6月份1,170伙下跌6%，仍連續四個月企穩千伙之上。該兩個項目包括深水埗愛海頌（第3座及第5座），共涉594個單位；以及日出康城OCEAN MARINI，涉及503伙。

至於今年首七個月合共32個項目、涉及10,058伙私樓單位落成，較去年同期的11,454伙，按年減少12%，仍屬2006年以來近十六年同期的第三多。

陳海潮指，今年首七個月私樓落成量佔差估署全年預測的18,230伙約55%，進度大致符合預期，估計年內仍有部分大型項目可望趕及取得入伙紙，包括青衣明翹匯（776伙）、屯門Oma By The Sea（517伙）、日出康城Grand Montara（504伙）、旺角利奧坊‧曦岸（488伙），以及長沙灣AVA 228（160伙）等，再加上其他中小型項目，初步估計2021年全年落成量可達1.6萬至1.8萬伙水平。