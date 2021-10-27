麗新發展16億奪九龍塘廣播道豪宅地　每呎樓面地價2.2萬高預期

地政總署公布，上周接獲17份標書的九龍塘廣播道79號住宅地皮，中標財團為麗新發展（0488），成交價16.083億元，以項目最高可建樓面面積約71,593平方呎計，每呎樓面地價約22,464元，略高於市場上限2%。

麗新發展高級副總裁潘銳民回覆《香港01》表示，該項目將主力興建面積約1,000平方呎的豪宅單位。問及該地皮原為香港電台教育電視中心，會否保留部分位置作保育，潘氏則指，暫時沒有這個打算，未來與建築師商討時再作考慮。

對於成交價略高於市場估值，潘銳民表示，近月豪宅市場幾乎完全不受經濟環境影響，反映市場有需求，又指不少貴價豪宅的買家均來自內地人士。

測量師料日後每呎可達逾4萬

香港大學房地產及建設系客座副教授張聖典表示，由於項目規模不算太大，各財團都有能力參與，認為中標價合乎預期，相信與近來市場氣氛有關。他又指出，純粹由成本角度考慮，再加上合理利潤作計算，估計未來落成後每呎售價約4萬元。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，廣播道一帶新樓盤供應較少，加上九龍塘至石硤尾近月的住宅成交價也較高，認為是次成交價合乎預期，又預計樓盤日後每呎售價可達約4萬至4.2萬元。

略高市場估值上限

上周廣播道79號豪宅地吸引多家發展商入標競投，包括建灝地產、英皇國際（0163）、長實集團（1113）、華懋、遠東發展（0035）、佳明集團（1271）、信置（0083）、嘉華國際（0173）等，而富豪（0078）夥拍百利保（0617）遞交標書。

提供80伙 市場估值10.7億至15.7億

上述地皮地盤面積約23,864平方呎，最高可建樓面面積約71,593平方呎，料可提供80伙住宅單位。市場人士早前預計，地皮將興建豪宅單位，估值約10.7億至15.7億元，每平方呎樓面地價約1.5萬至2.2萬元。上述廣播道住宅項目原為香港電台教育電視中心。去年5月份港台接獲教育局通知，於同年9月份收回大樓，當時估計有約90多名港台員工受影響。