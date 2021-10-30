將軍澳海茵莊園首輪沽351伙　佔推售單位80%　開放式戶售罄

九龍建業（0034）將軍澳新盤海茵莊園，今日（30日）發售438伙，最低折實售388.8萬元起，截收票約6,000票。今日銷售分A、B兩組，A組大手客時段，即有意購買最少兩個、但不多於3個指明住宅單位；至於B組為一般「散客」、即有意購買最少一伙。

現場所見，早上十時許已經開始有準買家陸續抵達售樓處報到及訓於等候區等候，當中亦不乏家庭客及年輕客。由於等候人數眾多，發展商亦有在等候區設有要求準買家登記健康申報表及保持1.5米社交距離的指示牌。

【22：00】發展商指，截至晚上10時止，項目暫時有351伙已被揀選，佔今日可出售單位的八成，當中開放式戶型全部售罄。

【17：40】據市場消息，截至下午5時項目暫售204伙，佔可銷售約46.6%，剩餘234個單位可供選購。

【13：00】市場消息指，截至中午1時許，海茵莊園暫售約40伙。

+ 3

中原：樓盤屬剛性需求盤

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今次海茵莊園屬一個「剛性需求盤」，大多數有意入市的均是用家，投資者佔比例不多。他又指，若然加推，料發展商加價2％至3%亦是買家可承受範圍內，形容是今次開售屬貼用家市況開價。

陳永傑補充，自施政報告後，樓市氣氛趨正面，一二手交投同步加快，料本周六日一手成交量達500宗，即可破去年全年一手成交紀錄，估計本月一手成交量可達1,800宗。二手成交方面，雖然CCL連跌五周，但跌幅輕微，屬高位整固，相信後市會穩步回升。

陳永傑指，若然加推，料發展商加價2％至3%亦是買家可承受範圍內。﹙黃寶瑩攝﹚

美聯︰有買家擬連購兩伙

美聯物業行政總裁布少明表示，美聯A、B組客戶出席率約八成，用家比例高達八成，其餘兩成則為投資者。他又指，若然加推，預計加價2%至3%亦有承接力。

布少明稱，美聯有買家擬連購兩伙一房單位，料涉資額約1,300萬元，料購入作投資用途。他又指，項目年輕客戶比例高，佔比近八成，料當中約半數「有父龫」。

布少明表示，項目是以用家為主。﹙黃寶瑩攝﹚

今日發售的438伙，分佈於第一及二座的標準樓層，單位面積203至428平方呎，其中67伙為開放式、319伙為一房、52伙為兩房連儲物室。價單定價介乎400.8萬至948.7萬元，價單呎價19,558至25,066元，而折實售價由388.8萬至920.2萬元，折實呎價18,972至24,315元。