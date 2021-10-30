海茵莊園｜林氏姐妹斥千萬購兩伙　妹妹：都係自己錢無父母幫手

九龍建業（0034）將軍澳新盤海茵莊園，今日（30日）開賣，首次置業的買家林小姐從事銀行業的工作，今次聯同家姐二人斥1,130萬元，分別購買價值約450萬及680萬的開放式及一房單位，用作自住之用。

林小姐透露，自己有入票位於火炭的新盤星凱堤岸，最後因為籌號較後，位置亦離屋企太遠，所以並無入市；今次決定入市，皆因睇中將軍澳區配套完善，該區年齡層亦較年輕。加上本身是住在將軍澳區，新盤位置距離家人亦較近。

林氏姐妹斥逾千萬入市購一房及開放式單位。﹙黃寶瑩攝﹚

她有透露，今次上車並無父母幫手，亦無其他物業在手，今次入市買樓的錢都屬「自己錢」。

將軍澳新盤海茵莊園今日發售438伙，最低折實售388.8萬元起，截收票約6,000票。今日銷售分A、B兩組，A組大手客時段，即有意購買最少兩個、但不多於3個指明住宅單位；至於B組為一般「散客」、即有意購買最少一伙。

+ 3

今日發售的438伙，分佈於第一及二座的標準樓層，單位面積203至428平方呎，其中67伙為開放式、319伙為一房、52伙為兩房連儲物室。價單定價介乎400.8萬至948.7萬元，價單呎價19,558至25,066元，而折實售價由388.8萬至920.2萬元，折實呎價18,972至24,315元。