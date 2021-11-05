東涌地皮再度流標　港鐵配電站住宅項目收回

港鐵（0066）公布，東涌牽引配電站物業發展項目，決定不接納任何有關該項目的標書文件，並會於適時重新招標。

東涌牽引配電站物業發展項目在上月28日截標，不過港鐵罕有地未有即日公布接獲標書數目，直至翌日（29日）下午3時才正式公布，共接獲5份標書，令業界人士擔心項目有機會流標。就上述項目遞交標書的財團包括長實（1113）、華懋、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）。

35家財團遞交意向書

資料顯示，東涌配電站項目位於東涌文東路及喜東街交界，一條馬路之隔為大型屋苑映灣園。住宅樓面面積最高約94萬平方呎，料提供1,400至1,800伙。消息透露，項目補地價金額達約47.65億元，即每平方呎補價約5,071元。分紅比例不少於15%。

項目在9月獲約35家發展商遞交發展意向。截標前市場就上址的估值介乎42.3億至75.2億元，每平方呎樓面地價約4,500元至8,000元。

去年東涌商業地收3標書 流標收場

事實上，東涌地皮過去也曾出現流標情況。翻查資料，去年10月東涌第57區商業地皮截標時僅接獲3份標書，不過地政總署指出，因投標價未達到政府就該用地所定的底價，不接納所接獲的標書，地皮宣告流標。

當時遞交標書的發展商亦為本地老牌發展商，包括長實集團、新地，而信和置業則與嘉里建設（0683）合組財團入標。