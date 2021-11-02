大圍老店「楓林小館」舊址巨舖放售　意向價4.2億

民生舖位有價有市。大圍老店「楓林小館」舊址、村南道近萬呎巨舖，新近以意向價4.2億元推出放售，較4年前購入價3億元高出四成。

第一太平戴維斯指出，上述巨舖為村南道41至51號太安樓地下B舖連天井及閣樓B、地下C舖連天井及閣樓C整個物業，以連租約形式公開出售，意向價4.2億元。上述物業包括地下三個地舖，以及一個由地下獨立入口及樓梯通往的閣樓，舖位總面積9,991平方呎，即每呎售價約42,038元。

每月收租105萬 回報3厘

該物業現由四個租戶承租，包括兩家食肆及兩家本地地產代理行，全部均為知名商戶，每月租金合共約105萬元，現租約期全部至2024年才屆滿，享穩定3厘租務回報。第一太平戴維斯香港投資部副資深董事陳汝軒表示，該舖位與港鐵大圍站A出口僅一街之隔，而且未來將有大型住宅新盤柏傲莊入伙，預計人流會進一步增加。

據了解，上述巨舖現時由天鑽集團董事王肇韜持有，王氏於2017年以約3億元，向曾持有沙田雍雅山房物業的彭氏家族買入該巨舖，當時舖位較1976年購入價171萬元，大幅升值174倍。

「楓林小館」2017年結業 兩年後重開

上述巨舖曾由老店「楓林小館」使用超過60年，該店擁有多款招牌菜，包括紅燒乳鴿、香酥鴨、椒鹽蝦、蝦子柚皮等，為不少沙田人的回憶，惟在2017年老闆退休而結業。不過該店最終在2019年於港島區重開。