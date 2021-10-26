尖沙咀金巴利道福臨門酒家巨舖1.8億沽

核心區舖市再錄矚目成交，原由灣仔福臨門酒家第二代成員「五哥」徐沛鈞等持有的尖沙咀金巴利道巨舖，即九龍福臨門酒家舖位，新近以1.8億元易手。

據土地註冊處資料，尖沙咀金巴利道55號秀華閣地下8號舖及1樓，在10月4日以1.8億元易手。舖位現為福臨門（九龍）酒家，面積約14,542平方呎，以新成交價計算，呎價約12,378元。

舖位賣方料為金利豐李月華等人

值得留意，上述舖位原業主為萬里寧投資有限公司（CHAMPION TREE INVESTMENT LIMITED），早於1991年1月以8,700萬元購入上址。直至2020年4月份，萬里寧投資的董事仍為徐沛鈞等人，徐沛鈞為灣仔福臨門酒家第二代成員「五哥」，不過徐沛鈞在去年10月已辭任董事職位。

據最新資料顯示，現時萬里寧投資的董事為李月華、呂振邦、丘國浩等。李月華料為金利豐金融（1031）行政總裁兼執行董事，而呂振邦亦為金利豐高層。即是次放售舖位的賣家，已非徐氏家族成員。

上述舖位在2018年至2021年屢次被抵押作按揭貸款，相關財務機構包括中國信託商業銀行、東亞銀行、黑馬資本中國等。

福臨門「五哥」中半山豪宅淪銀主盤1.03億易手

事實上，徐沛鈞近年陸續出售持有的物業，如本月初，其持有的中半山嘉富麗苑豪宅單位淪為銀主盤，以約1.03億元沽出。該單位為嘉富麗苑1座中層戶，實用面積2,348平方呎，四房間隔，呎價約43,867元。