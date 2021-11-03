海茵莊園周末次輪賣312伙　名師設計兩萬呎綠化園林

九龍建業（0034）將軍澳新盤海茵莊園首輪沽出約八成單位，套現逾21億元。發展商於昨（2日）晚上載銷售安排，定於本周六（6日）進行次輪銷售，涉及312伙。

據新銷售安排，本周六進行次輪銷售312伙，當日將不設A、B組時段。每名買家最多可購兩伙。項目至今收票逾4,000多張，本周四晚截票。

九建（市務及銷售部）高級市務經理鄭子宏表示，海茵莊園至今售出約八成單位，由於首輪推出的67伙開放式單位已沽清，一房單位賣出近八成，發展商已在上周日已加推第3號價單，並增加開放式及一房單位數量。

首輪半數買家為區內客

他又指，首輪銷售沽出的單位，半數買家為區內客，其餘分別來自港島、九龍及其他新界地區，整體約七成屬年輕買家，部分由父母陪同置業，另外三成買家屬投資者。

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綠化園林佔地兩萬呎

發展日昨又向傳媒介紹海茵莊園的會所，由園林設計師Yow Ko負責，綠化園林佔地約兩萬平方呎，融入健康、環保及大自然等三大元素。

海茵莊園提供的度假式概念會所The Manor及Manor Garden，會所室內面積約兩萬平方呎，室外面積則約9,000平方呎。室內外共設有10多項設施，包括大型私人宴會廳、25米長園林戶外泳池、室內籃球場、羽毛球場、乒乓波場、健身室及瑜伽室等。另有綠化園林約兩萬平方呎，整個會所佔地約5萬平方呎，斥資數億元興建。