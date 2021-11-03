堅尼地城KENNEDY 38 擬下周開價　一房示範單位今曝光

新地（0016）、恒地（0012）及會德豐合作發展的堅尼地城卑路乍街38號KENNEDY 38今日（3日）開放3個示範單位予傳媒參觀。

新地副董事總經理雷霆表示，KENNEDY 38示範單位將於下周開放予公眾參觀，料隨即開價及推售。他又指，集團多個新盤即將推出，料連同天水圍Wetland Seasons Bay第二期、元朗The YOHO Hub，兩個月內將會「三盤齊發」。

對於堅尼地城KENNEDY 38的定價，他表示會與合作伙伴商討，不過由於港島區住宅地盤一向欠供應，同區新盤貨尾亦不多，項目定價將參考區內近月新盤成交，他又指區內成交呎價約3.3萬元。

【KENNEDY 38 連裝修示範單位】

+ 10

其中，包括參照18樓J室搭建的一個連裝修及一個交樓標準（又稱清水房）示範單位，單位實用面積288平方呎，屬一房間隔，大廳近門口位置設有開放式廚房，浴室設兩道門，分別連接大廳及睡房。不過，連裝修示範單位把連接大廳的門改為牆身，並放置一張高身餐枱。

至於另一個示範單位參照18樓H室搭建，實用面積229平方呎，採開放式間隔，開放式廚房設計，大廳連接露台。

KENNEDY 38屬單幢盤，提供341伙，當中開放式單位佔三成、一房戶佔六成，餘下一成單位則為兩房及三房連平台或天台特色戶。項目預計關鍵日期為2023年2月底，樓花期約十七個月。

【KENNEDY 38 交樓標準示範單位】

+ 3

新地代理副總經理唐錦江今介紹KENNEDY 38會所「CLUB ON THE ROCK」，設有五大室內外區域，室內設有24小時健身室、共享空間及多功能宴會廳，而戶外則休閒區及燒烤場，整個會所佔地約1.4萬平方呎。

前身為工廈 新地佔項目權益53%

翻查資料，KENNEDY 38前身為天成工業大廈，為一幢13層高、樓齡約四十六年的工廈，並於2019年1月獲屋宇署批出拆樓紙。據新地年報資料，上述項目提供住宅及商舖部分，合共約6.6萬平方呎，而新地持有項目權益約53%。