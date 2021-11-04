啟德MONACO ONE首批99伙　折實均價23365元　一房入場費756.8萬起

啟德MONACO ONE今（4日）公布首張價單，會德豐地產常務董事黃光耀表示，首批提供99伙，戶型包括一房至三房戶，整位單位折實平均呎價23,365元，折實入場費756.8萬元起，預計最快下周推售。

首批99伙，實用面積319至671平方呎，以戶型劃分，一房佔49伙，兩房佔34伙，三房佔16伙。價單售價860萬至1,824萬元，呎價24,626元至28132元，扣除最高優惠12%後，折實售價756.8萬至1,605萬元，折實呎價21,671元至24,759元。

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，入場單位為第2A座3樓G室，實用面積319平方呎，一房間隔，折實售價756.8萬元，呎價23,724元；最平兩房單位為第2A座3樓F室，實用面積444平方呎，折實售價962.2萬元，呎價21,671元。

MONACO系列今年初推 均價2.26萬至2.37萬

翻查同系同區的住宅項目，今年1月推出的MONACO，首批80伙，折實平均呎價22,669元，開放式戶折實售596.6萬元起；緊接2月推出的GRANDE MONACO，首批68伙，折實平均呎價23,795元，一房戶入場費由766.2萬元起。以首批均價計，MONACO ONE首批較MONACO高3%，但較GRANDE MONACO平1.8%。

再參考同區恒地（0012）THE HENLEY III，今年8月首批推81伙，折實平均呎價28,200元；中國海外位於跑道區的維港一號，今年7月推出5號價單，148伙折實平均呎價28,103元。

MONACO ONE設一座住宅大樓，分2A座及2B座兩邊，樓層總數36層，提供492伙，單位面積由319至1,471平方呎，戶型包含一房至四房雙套房間隔。發展商早前指，四房特色戶擬招標出售。

【MONACO ONE交樓標準示範單位】