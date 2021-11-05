Wetland Seasons Bay 2期原價加推58伙　均價14750元

新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第二期原價加推2號價單，提供58伙，該批單位折實平均呎價為14,750元。新價單涵蓋一房連儲物房至四房間隔，其中包括5伙特色戶。

該58伙的價單定價計介乎642.84萬至1,226.27萬元，呎價由15,864至20,604元，折實售價530.34萬至1,011.67萬元，折實呎價由13,088至16,998元。以價單定價計算，58伙市值逾4.3億元。

至於2號價單的入場價單位為第1A座1樓C6單位，實用面積為363平方呎，屬一房連儲物房間隔，折實售價530.34萬元。

【Wetland Seasons Bay 2期交樓標準示範單位】

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Wetland Seasons Bay 2期首批98伙 三房單位折實售710餘萬起

Wetland Seasons Bay第二期在本周二（2日）公布的首張價單提供98伙，折實平均呎價14,708元，開放式戶折實售424萬元起。首批98伙包括開放式至四房戶型，實用面積245至795平方呎，當中主打戶型為兩房，佔64伙，三房及四房大單位則各佔8伙及7伙；細單位方面，開放式戶及一房戶分別佔9伙及10伙。

【Wetland Seasons Bay 2期樓書資料】