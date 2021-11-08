林鄭月娥：香港進入「New Era」　官商合作推動土地發展

行政長官林鄭月娥接受《經濟日報》專訪時表示，香港進入一個新的布局或者「New Era」（新時代），即官商合作建設，而不是每次都用地產霸權或官商勾結去抹黑，並指營商能賺錢、市民有好生活、政府有為配合。

樓市短期難以「減辣」

《施政報告》公布後，林鄭月娥曾約見地產建設商會，她透露，會面是為向發展商介紹《施政報告》中的措施，因當中不少措施需要發展商的配合和支持，她形容會面的氣氛非常和諧、開心，「開心不一定是（因為）賺大錢，而是知道將來工作比較順利，不會再有那麼多Frustration（挫折）」。她亦透露，土地共享計劃現已接獲4至5宗申請，較早前公布的3宗為多。

《施政報告》公布後，林鄭月娥曾約見地產建設商會，向發展商介紹土地房屋措施。（資料圖片／李澤彤攝）

面對內地近期調控樓市，林鄭月娥稱，其任內未曾就樓市「加辣」，更放寬了按揭成數等，但認為短期亦難以「減辣」。

放寬強拍門檻助發展商重建舊樓

林鄭月娥又指，舊區重建將成為私樓供應較快的渠道，港府會扮演「促進者」角色，從兩方面做起，一是放寬強拍門檻，二是轉移地積比。強拍方面，林鄭月娥指，距離11年前放寬舊樓強拍門檻時，「易做」的重建項目大多已經完成，現在要進入更困難的舊樓地盤，但舊樓剩餘地積比有限，收購價格愈來愈貴，政府要在加快在收購時間上協助發展商，因重建涉及利息成本，不應被一兩個「釘子戶」阻礙土地發展。

至於轉移地積比，林鄭月娥表示，市建局在「油旺研究」內，有提及地積比轉移、整合街區發展等工具。如發展商收購5個地段的舊樓，集中地積比在其中一個地段重建，其餘則作公共休憩空間；而街區整合則是把地盤內街封閉，地積比轉移至發展地盤上。

林鄭月娥指，相關規劃及地政手段均適用於發展商，如他們收購後希望封內街、轉移地積比，政府大體上都會同意；至於將來在市建局完成深水埗、荃灣舊區完成規劃後，亦會讓地產商「入場一齊做」。