CCL按周再跌0.34%　四大指數連跌四周　兩年來首見

樓價指數見頂後反覆回調，中原城市領先指數CCL最新報186.51點，按周跌0.34%，CCL四大整體指數結束十周於歷史高位爭持，齊回軟兩周，CCL累跌1.28%，CCL Mass累跌1.68%，CCL(中小型單位)累跌1.37%，CCL(大型單位)累跌0.76%。此四大指數已連跌四周，屬2019年10月、105周以來首見。

有關數據主要反映施政報告前，即約9月底至10月初的樓市狀況。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，樓價破頂後窄幅回軟，料CCL回軟後很快找到支持，並於高位反覆徘徊。

新界兩區樓價齊升

該行又指，施政報告前已廣泛流傳北部都會區的利好消息，本周新界兩區樓價齊升。新界西CCL_Mass報177.67點，按周升1.17%，連升兩周共2.27%，繼續高位企穩。新界東CCL_Mass報201.06點，按周升0.28%，企穩200點水平。

港九市區樓價回軟。港島CCL_Mass報188.05點，按周跌1.95%，連跌兩周共5.19%。九龍CCL_Mass報183.27點，按周跌0.86%，連跌六周共3.51%。港九兩區未有受惠於北部都會區利好消息，又明顯受制於美國縮減買債的利淡消息。