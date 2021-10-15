CCL報187.15點短暫回軟　市場料聯儲局縮減買債　七大指數齊跌

市場預期美國聯儲局縮減買債，本港樓價出現短暫回軟，本周CCL八大指數中，唯獨新界西樓價逆市企穩。

市場預期美國快將開始縮減買債，CCL四大整體指數連續3周下跌。中原城市領先指數CCL報187.15點，按周跌0.94%；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報189.80點，按周跌1.22%；CCL（中小型單位）報187.67點，按周跌1.01%；CCL（大型單位）報184.42點，按周跌0.58%。

分析料「北部都會區」利好新界西北樓市

新界西CCL Ｍass 報175.62點，按周升1.09%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，施政報告發展北部都會區，明顯利好新界西北樓市，預期新界西CCL Mass繼續高位企穩。

其他三區樓價一律回軟。新界東CCL Mass報200.51點，按周跌2.17%；港島CCL Mass報191.79點，按周跌3.30%；九龍CCL Mass報184.85點，按周跌0.69%。

分析指出，CCL累跌1.78%。而10月底公佈的CCL才開始反映施政報告對樓價的影響，展望CCL將於高位繼續爭持。