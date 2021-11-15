將軍澳海茵莊園首錄撻訂　開放式戶隨即加價5%重推

九龍建業（0034）將軍澳新盤海茵莊園錄得首宗撻訂，發展商隨即加價5%重推。據一手銷售資訊網資料，海茵莊園第1座9樓B5室，原於11月6日以456.9萬元賣出，不過該宗成交在今日（15日）顯示為交易未有進展，預計買家損失樓價5%的訂金、涉約22.8萬元。

發展商隨即更新上述第1座9樓B5室的價單，價單售價由471萬調升至495萬元，呎價由21,907元上調至23,023元，加幅約5.1%。該單位實用面積215平方呎，屬開放式間隔。

新增第二宗取消臨約個案

此外，海茵莊園錄得第二宗取消臨約個案，單位為第2座16樓C1室，原於11月6日以596.8萬元售出，不過最新顯示為「臨時買賣合約已取消」。據了解，「臨時買賣合約已取消」與「交易未有進展」的情況並不相同，指買家是與發展商達成共識取消交易，買家已繳付的訂金預計不需被沒收。

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