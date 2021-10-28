嘉里緹山推兩伙特色戶招標　付20%樓價即可入住｜現樓直撃

麗新發展（0488）昨以16億元高價奪得廣播道地皮，嘉里（0683）今日（28日）即開放筆架山龍駒道9號緹山的現樓予傳媒參觀，並公布新銷售安排，推出兩伙地下連花園特色戶招標，並引入738天超長成交期付款辦法，兩伙特色戶的指引呎價均逾4.3萬元。

兩年特長成交期 指引價逾七千萬

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，緹山已累售26伙，佔全盤六成單位，套現逾45億元。今日公布新銷售安排，下月初起推出兩伙地下連花園特色戶招標，包括2座地下A室及B室。

【緹山現樓示範單位直撃】

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嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，其中2座地下A室，實用面積1,724平方呎，指引價7,488萬元，呎價43,434元；而2座地下B室，實用面積1,656平方呎，指引價為7,188萬元，呎價43,406元。兩伙的招標指引價均包括價值120萬元傢俱及一個車位。

發展商是次引入特長成交付款計劃，成交期達738天、即兩年多。而買家只需付20%樓價即可入住，如提前完成交易則獲最高7%的現金回贈。

發展商今日開放上述兩伙招標單位予傳媒參觀，其中2座地下A室，實用面積1,724平方呎，屬三房三套間隔，大廳闊達8.5米，放置8人餐桌後亦有充足空間，廳外連接花園。至於主人睡房亦闊近6米。

龍駒道3號快出撃 設3伙逾萬呎洋房

嘉里其他新盤方面，盧子豪表示，龍駒道3號最快兩周內公布新消息，提供64伙，其中3伙為面積逾一萬平方呎的洋房。他又指項目正進行優化工程。至於合作項目黃竹坑站揚海，目前累售456伙，套現金額逾109億元，平均呎價約3.6萬元。餘下單位將在今年底或明年初推出發售。