新盤戰報｜MONACO ONE明賣150伙　KENNEDY 38累收1100票

由新地（0016）、會德豐地產及恒地（0017）合作發展的堅尼地城KENNEDY 38，本周六（２0日）進行首輪銷售130伙，折實平均呎價27,522元，折實最平售618.3萬元起。項目迄今累收近1,100票，暫超購7.5倍，本周五截票。

新地代理副總經理唐錦江表示，KENNEDY 38至今已收約1,100票，最快周六再加推，預計有3%至5%加價空間。而接收的購樓意向登記中，逾20%有意購入兩伙或以上。而本周六首輪銷售將劃分兩個時段，A組買家最多可購入3個單位。

另外，新地會董事總經理謝文娟表示，KENNEDY 38設有新地會會員參觀示範單位大抽獎，有機會贏取iPad mini，合共送出4部。而會員買家於指定價單所規定之期間內，簽署臨約亦可享1%樓價折扣優惠。

MONACO ONE明次輪銷售 折實入場792萬起

另邊廂，會德豐啟德新盤MONACO ONE 將於明日（18日）下午4時起次輪發售150伙，並分A、B 兩個組別進行揀樓。A組大手時段，須最少購兩個及最多6個指明單位；而B組人須揀選最少一伙及最多3伙。

明發售的150伙，包括93個一房（開放式廚房）單位、36個兩房（開放式廚房）單位、10個三房（開放式廚房）單位，以及11個三房加儲物房單位，實用面積由326至671平方呎，折實售價由792.1萬至1,788.6萬元，折實呎價由22,550元至30,381元。