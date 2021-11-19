城規申請｜流浮山近天恒邨綠化地　申建5幢住宅涉840伙

發展商繼續積極拓展新界區綠化用地。據城規會資料，有財團就流浮山一幅鄰近天水圍天恒邨的綠化地帶用地，申請興建5幢分層住宅，提供840伙。

上述項目地盤面積約139,687平方呎，當中政府土地涉及17,965平方呎，現時屬於「綠化地帶」、「休憩用地（1）」地帶。申請人計劃以地積比率3倍發展5幢住宅大廈，其中2幢樓高25層，另外3幢則不多於5層。整個項目落成後總樓面約411,472平方呎，提供840伙，料可容納約2,352人，同時設有134個車位。

申請人指出，政府於2014年展開兩個階段的「綠化地帶」檢討，顯示部分位處市區和新發展區旁邊已平整、荒廢或沒有植被，同時保育價值又較低的「綠化地帶」，是具潛力可作房屋發展。

市區、新發展區旁綠化地具發展潛力

申請人又指出，流浮山特別是貼近天水圍新市鎮一帶的土地，其規劃意向及整體環境一直在改變。沿天影路一帶最近也被政府認定可作房屋發展，其中一個例子就是位於天華路和天影路交界，由「住宅（丙類）」、「綠化地帶」、「政府、機構或社區」地帶及顯示為「道路」的土地，改劃為「住宅（甲類）」及「住宅（甲類）1」地帶，以發展高層、高密度的公營房屋發展。

城規申請｜流浮山55萬呎綠化地申建4829伙 等同嘉湖山莊三成單位

事實上，上市申請地點周邊也有大型住宅項目正向城規會申請發展，伙數更接近5,000伙。如鄰近天水圍天澤邨、天恒邨的另一幅流浮山用地，在6月份申建11幢樓高5至31層的住宅大廈，涉及樓面約220.73萬平方呎。項目提供4,829伙，預計可容納約13,521人。單位數目相等天水圍藍籌屋苑嘉湖山莊的三分之一。