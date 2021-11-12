香港興業司法覆核獲勝　愉景灣地皮再闖城規會　擬建476伙

香港興業國際（0480）5年前就大嶼山一幅鄰近愉景灣3期寶峰的地皮，向城規會遞交住宅發展方案，擬把地皮用途由「員工宿舍」改劃為住宅大廈「住宅（丙類）」，申建476伙，不過當時遭到城規會否決。直至今年9月發展商覆核上述城規會決議獲勝訴，同時在10月底再次把申請方案，再次發回城規會重新考慮。

資料顯示，上述申請地點為愉景灣第6f區丈量約份第352約地段第385號餘段及增批部分，地盤面積約82,055平方呎，地皮原本作為「員工宿舍（5）」用途，惟在2016年申請改劃為「住宅（丙類）12」，擬興建兩幢18層高的住宅大廈，提供476個單位，惟方案在2017年6月遭城規會否決。

2017年遭城規會否決 司法覆核勝訴

發展商早前就城規會的決定提出司法覆核，最終在9月份獲勝訴。發展商最新向城規會再一次遞交申請方案，內容較4年前大致相同，大廈幢數及伙數維持2幢及476伙，住宅樓面約23.25萬平方呎。

申請人是次提交進一步資料，提供2017年鄉郊及新市鎮規劃小組委員會考慮有關申請的更新資料，並應法庭的決定，把申請發回城規會重新考慮。

香港興業、中信泰富旗下愉景灣北部用地 52.4億完成補地價

目前香港興業在愉景灣內有不少發展部署，如與中信泰富地產共同持有大嶼山愉景灣北部用地，在10月份公布以約52.4億元完成補地價程序，項目將提供逾130萬平方呎，涉及逾1,400伙，每呎樓面補價約4,030元。