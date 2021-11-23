中國奧園蝕沽羅便臣道地盤　獲批建30層高住宅　恒地大埔盤同獲批

多個單幢項目獲批建築圖則。其中，恒地（0012）在2019年完成收購的大埔舊墟直街美新里3號地盤，獲批建一幢樓高17層的商住大廈。

上述大埔舊墟直街美新里項目，鄰近大埔中心，落成後住宅樓面約35,861平方呎，商業樓面約7,359平方呎。恒地於2018年開始收購上述舊樓地盤，先後以854.9萬至995.1萬元購入一批住宅單位，及後2019年12月再以高價6,900萬元其地下舖位。

中國奧園蝕讓地盤准建30層高住宅

此外，港島區亦有單幢項目獲批，為西半山羅便臣道63至67號地盤（前身為燕貽大廈），獲批建一幢樓高30層的分層住宅，可建樓面積約53,171平方呎。此地盤原由中國奧園（3883）持有，不過本月中以蝕讓價9億元賣予投資者伍登輝，中國奧園料虧損約1.77億元。位置上，地盤對面即為恒地新盤THE RICHMOND。

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至於大昌集團（0088）持有的鴨脷洲海旁道住宅項目，獲批一幢設有4層地庫、樓高30層的分層住宅，涉及樓面約88,283平方呎。該集團在2020年5月以13.3億元投得上述用地。

恒地2019年完成收購大埔舊墟直街美新里3號地盤，現獲批建一幢樓高17層的商住大廈。（蔡偉南攝）

中移動沙田工業地 准建93萬呎數據中心

數據中心項目方面，中國移動持有沙田松頭下路與桂地街交界工業地，准建一幢設有兩層地庫、樓高17層的數據中心，涉及樓面約938,540平方呎。中國移動在2020年7月以56億元投得上述工業地，為香港歷來最貴的工業地。

而葵涌石蔭大圓街2號地盤，亦獲建一幢設有兩層地庫、樓高17層的數據中心，涉及樓面約195,558平方呎。