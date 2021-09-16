華懋兩住宅盤獲批圖則　盈大己連拿利地盤准建30層商住樓

屋宇署指，7月份合共批出18份建築圖則，涉及8項住宅及商住發展、3項商業發展等。其中，華懋集團兩住宅盤獲批，包括與市建局合作發展的深水埗東京街/福榮街項目，獲批建一幢樓高22層、建於6層基座及一層地庫之上的商住大廈，住宅樓面約86,773平方呎，非住宅樓面約17,352平方呎。

至於同屬華懋的西貢蠔涌近響鐘路的住宅地皮，獲批建6幢樓高2至3層的家庭式洋房，另設兩幢3層高（設兩層基座）及三幢6層高（設一層基座）的分層住宅，整個蠔涌項目合共提供57,063平方呎。

華懋集團於2020年4月及同年8月，分別以逾9.1億及5.3億元投得上述深水埗及西貢項目，每呎樓面地價約8,770元及9,246元。

己連拿利地盤建30層商住樓

至於盈大地產（0432）與資本策略（0497）合作發展的中環己連拿利3至6號地盤，獲批建一幢建於一層地庫之上的30層高商住物業，住宅部分佔91,855平方呎，商業則佔約3,501平方呎。

中環己連拿利項目原由資本策略全資擁有，隨後在2018年1月以約20.02億元沽出一半權益予盈大地產，資本策略未來可分享項目未來溢利50%。