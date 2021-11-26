差估署樓價指數連挫兩個月　10月按月跌0.85%　租金指數終止7連升

據差餉物業估價署最新數字，今年10月份全港私人住宅樓價指數報394.8點，按月下跌0.85%，已連跌兩個月，按年則升3.54%。今年首十個月計，私樓樓價指數累升3.92%。

若以五類單位面積劃分，出現「一升四跌」情況，當中以C類（753至1,076平方呎）單位跌幅最大，10月報344.1點，較9月所報的350點大跌1.69%；A類（431平方呎以下）及B類（431至752平方呎）單位，10月份分別報440點及380點，按月分別跌0.7%及0.86%。

D類（1,076至1,721平方呎）單位10月則報340.4點，按月下跌0.15%。唯一錄升幅為E類（1,722平方呎或以上）單位，10月報319.1點，按月升0.16%。

至於私人住宅租金指數亦偏軟，並終止七個月連升，10月份私人住宅租金指數報182.9，按月下跌0.33%，按年則升2.63%。今年首十個月租金指數則累升3.57%。

萊坊料第四季樓價回升2%

萊坊大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，現時最新官方數據仍反映施政報告前的市況，施政報告後，市場不明朗因素逐漸減退，需時反映。故他預計，第四季樓市表現會比第三季好，特別是一手市場，整體樓價按季回升2%，他又料1,000萬元以下的兩至三房住宅單位的樓價表現較好，而1,000萬元以上的成交相對較少。

此外，王兆麒預計，發展商未來一、兩個月仍會積極推盤，估計今年餘下時間及明年第一季一手樓銷售仍然熾熱，料今年成交總量是繼2012年以來最高的一年，估計全年會有7.2萬至7.3萬宗住宅成交，當中一手佔比高達25%。