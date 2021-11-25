旅發局6層樓高聖誕樹　移師西九文化區展出　除夕Mirror同場對唱

即將踏入12月又快到聖誕節，旅發局延續「大城小區—西九龍」項目，與西九文化管理局協作，將20米高的巨型聖誕樹由中環移師到西九藝術公園，明日（26日）下午5時起正式亮燈，在日落影照下，頗有氣氛。



20米高的巨型聖誕樹由中環移師到西九藝術公園，11月26日下午5時起正式亮燈。（梁煥敏攝）

旅發局總幹事程鼎一表示，今年聖誕樹首次於西九文化區展出，希望乘著 M+博物館開幕，吸引更多市民來欣賞藝術。巨型聖誕樹高20米，約六層樓高，展出日期將會由明日起至2022年1月2日，其中在平安夜、聖誕節及除夕（12月24日至25日、12月31日），開放時間將會延長至凌晨一時。

另外，除夕當晚，旅發局將會於同一個地點西九文化藝術公園舉辦「跨年倒數演唱會」表演嘉賓包括男子組合MIRROR、江海迦（AGA）﹑許廷鏗﹑李幸倪（Gin Lee）﹑馮允謙﹑鄭欣宜，以及香港管弦樂團。旅發局表示，有超過20萬人參與門票抽獎，將透過電腦系統隨機抽出1500名登記人，即合共3000名參加者，，即超額登記約65倍。當局下月3日公布抽獎結果。