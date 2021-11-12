M+博物館｜互動空間自由留言　市民抒發移民潮感受、繪畫黃雨傘

以亞洲首間當代視覺文化博物館定位的M+博物館，今天（12日）起對外開放，開幕首年所有訪客免費參觀。

博物館內多個展廳內設有互動空間，供入場觀眾自由回應藝術品及表達感受。其中一個以本港為主題的展覽「香港：此地彼方」，多名市民觀展後有感而發，不乏對移民潮的感觸，有人繪畫近期熱門歌曲《係咁先啦》的封面，憑歌寄意，亦有留言者以畫訴心聲，「無論香港點變，呢度始終係我屋企，此心不變。」另有入場人士繪畫黃色雨傘，並寫上「有傘有聚 We'll be back」。



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M+多個展廳內均設有互動空間，供入場觀眾自由回應藝術品及表達感受。(梁思行攝)

位於地下大堂展廳的「香港：此地彼方」，展覽盡頭設有留言區，讓公眾自由畫畫，述說自己心中的香港故事。不少留言者都畫上香港各個特色的風景圖，亦有部分人寫下關於離開香港、移民潮的感受，例如「無論香港點變，呢度始終係我屋企，此心不變」、「昔日香港太幸福」；有人則繪畫近期熱門歌曲《係咁先啦》的封面，並寫上「係咁先？」，再輔以機場及飛機插圖，憑歌寄意。另有留言者繪畫黃色雨傘，並寫上「有傘有聚 We’ll be back」。

不少市民以畫作表達心目中的「香港故事」，有人留言指，「無論香港點變，呢度始終係我屋企，此心不變」。(梁思行攝)

有人則繪畫近期熱門歌曲《係咁先啦》的封面，並寫上「係咁先？」，再輔以機場及飛機插圖，憑歌寄意(梁思行攝)

有留言者繪畫黃色雨傘，並寫上「有傘有聚 We’ll be back」；亦有入場市民繪畫燕子飛向太陽，並指「離開……是為了回來」。(梁思行攝)

位於二樓西展廳、由英國藝術家安東尼．葛姆雷(Anthony Gormley)創作的《亞洲土地》，由象山村（現廣州市花東鎮）約300名村民花5天時間、用黏土捏塑20萬個小泥人而成。

展覽旁設有白牆，讓公眾貼上白色便條紙，抒發觀展感受。有留言指，作品令其聯想本港的土地問題及營營役役生活，「看著泥人擠在一起，就像看到自己每天營營役役在街上、車上甚至在居所裏，我們都是用一塊泥土出來的，像工廠商品一堆堆的被推出來。」旁邊則有人士留言互動，向其打氣，「但是你的內心可以很強大的；你的意念也可以無遠弗屆！加油，支持你！」另有其他留言稱，有份參與這項「小泥人」堆砌過程感到開心。

由英國知名雕塑家Antony Gormley邀約廣東象山村村民創作，用泥土捏成的浩瀚人海將在M+重現。（李澤彤攝）

有留言指作品令其聯想本港的土地問題及營營役役的生活，旁邊則有人士窩心留言向其打氣。(梁思行攝)

M+開幕各大展區率先預覽：



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開幕首年，所有訪客可免費參觀各個展廳。M+逢周一休館，其餘日子開放時間為早上10時至下午6時，周五延至晚上10時，公眾入場前，可事先於官網預約登記。