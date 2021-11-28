洗米華曾斥6億購上環巨舖　Mandy Lieu豪擲9100萬買西半山豪宅

澳門娛樂大亨、太陽城集團（1383）創辦人周焯華（綽號「洗米華」），日前涉嫌在中國境內非法開設賭場，被溫州市人民檢察院依法對其批准逮捕。

洗米華靠博彩業起家，於多國開設賭場度假村，又創立太陽娛樂文化，投資多部港產片。數年前，有指他有意將部分資產轉移至香港，分布股票及地產上。據知2012年他先以太陽世紀發展公司的名義購入貝沙灣及天璽豪宅單位。

夥「磁帶大王」6億購信德中心樓面

及至2014年，他夥拍本港資深投資者「磁帶大王」陳秉志以6億元購入上環信德中心3樓商舖樓面，涉約3萬餘平方呎，並斥約7,000萬元翻新成澳門廣場，再分拆招租；2016年他再「添食」、夥拍多名本港投資者以8,800萬元購入將軍澳慧安商場一個巨舖。

至於洗米華的妻子陳慧玲（Heidi），本身報住澳門豪宅，過往亦有涉足本港磚頭。去年11月，她以約6,880萬元買入灣仔莊士敦道東興大廈地下F舖，舖位面積約600平方呎，呎價約11.46萬元。此外，陳慧玲於2018年曾被指斥資逾1億元購入中環商廈安樂園大廈低層全層，面積約3,893平方呎，呎價約2.6萬元。

Mandy Lieu豪擲九千萬購西半山豪宅

至於洗米華的「情人」Mandy Lieu 在港持有均為住宅物業。早在二人傳出戀情之前，女方持有西營盤怡豐閣一伙中層單位，於2011年以300萬元購入，四年後沽出。其後女方於2014年斥約9,132萬元購入西半山豪宅珒然中高層單位。