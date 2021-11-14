梅艷芳生前擁多項豪宅物業　壽山村道故居近1.5億售出

一代歌后梅艷芳離世十八年，其傳記電影《梅艷芳》日前正式上映。回看梅艷芳生前有輝煌的演藝事業外，個人亦持有不少豪宅物業。

其中，最貴重為位於南區壽山村道8號恒安閣的故居，屬於複式單位，早於1993年梅姐透過公司名義以2,000萬元買入，以面積約4,069平方呎計，當時呎價僅約4,915元。梅姐逝世後，單位在2013年由遺產管理人以1.47億元出售。據悉，出售單位所得的大部分用於支付梅姐母親多年來累計的遺產官司巨額訴訟費及律師費。

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恆安閣只有一座，提供12個單位，積由3,341至4,075平方呎，1982年入伙。當日承接梅姐壽山村道故居的買家，為新地（0016）郭氏家族。新地當時正在收購恒安閣，在購入梅姐單位後，成功統一整幢大廈的業權，完成長達六年的收購。以收購價計算，單位呎價已升至36,127元。

恆安閣目前未有任何新動向，而一條馬路之隔的壽山村道9至19號，則為新地洋房項目SHOUSON PEAK 。

此外，在2012年8月梅艷芳部分遺產物業於市場推出拍賣，其中，跑馬地毓秀大廈頂層C單位，為一個實用面積約471平方呎的兩房戶，連440平方呎天台及一個連約車位。當時在拍賣會開價780萬元，雖然獲承價至1,040萬元，但最終仍未到底價被迫收回。同年9月份，單位再次推出拍賣，最終成功以980萬元賣出，呎價20,807元。