全港「最貴」便利店　中環德輔道中地舖7238萬易手　呎價近22萬

傳統商業區再錄得矚目大額舖位成交個案。一個位於港鐵中環站出口附近、由便利店7-11承租的德輔道中銀主盤舖位，新近以7,238萬元成功沽出，呎價高達約21.9萬元，預計無論成交價或呎價亦創歷來最貴的便利店成交個案。

市場消息透露，上述舖位為德輔道中21至23號歐陸貿易中心地下Y2舖，舖位鄰近港鐵中環站A及B出口，與港鐵站上蓋甲廈環球大廈僅一街之隔。該舖建築面積330平方呎，早前由銀主推出放售，叫價9,000萬元，惟一直未獲承接，近日減價1,762萬元，成功以約7,238萬元賣出，成交呎價約21.9萬元。

首年租金18.8萬 回報3.1厘

該舖位現由便利店7-11承租，每月租金約18.8萬元，租約期至2022年8月，隨後舖位可續租兩年，租金再升至每月20萬元。以首年租金計算，租金回報約3.1厘，而隨後兩年則升至3.3厘。

據了解，原業主於2012年12月以6,980萬元買入上述舖位，是次易手舖位帳面升值約258萬元或3.7%。

中環舖市連錄矚目大額成交

事實上，近月中環舖市明顯轉旺，如近月最大額的成交個案為原由花旗銀行（香港）持有的中環會德豐大廈逾萬呎巨舖，在8月份以7.1億元賣出予投資者「台灣張」張彥緒。

而在上月資深投資者黎永滔持有的中環德己立街地舖，則獲鷹君集團（0041）斥資1.83億元買入；同月區內德輔道中安樂園大廈地舖連閣樓，則以以1.95億元沽出。