信置中環ONE CENTRAL PLACE平面圖曝光　一房最細383呎起

由信置（0083）及市建局發展的中環ONE CENTRAL PLACE 已獲批預售樓花同意書，發展商今（2日）公布樓書，全盤提供121伙，最細一房單位面積由383平方呎起。

ONE CENTRAL PLACE位於卑利街23及25號、結志街33號，對面為長實半新盤MY CENTRAL，樓下為街市，步行往港鐵中環站約需8至10分鐘。

據樓書資料顯示，項目單幢式設計，提供121伙，一層4至5伙，設兩部升降機。標準單位佔116伙，實用面積由383至992平方呎，涵蓋一至三房戶型。其中，19樓或以下主打一房及兩房戶，三房大單位設於20樓或以上。項目又設5伙特色戶，實用面積由393至1,028平方呎，分布在5樓及35樓。

D室面積383平方呎，客廳及睡房各設「迷你」露台及工作平台，分別22及16平方呎。（樓書截圖）

ONE CENTRAL PLACE 面積最大單位位於35樓A室，實用面積1,028平方呎，三房套房間隔，內置梯屋直達面積424平方呎的天台，為全盤唯一一伙連天台特色戶。

至於最細單位則為18至19樓的D室，面積383平方呎，一房間隔，開放式廚房設計，單位的客廳及睡房各設有「迷你」露台及工作平台，面積分別僅22及16平方呎。而浴室出入口設於睡房內。

ONE CENTRAL PLACE 預計關鍵日期為2024年5月31日。