年內新盤樓花按揭接連出事　經絡張顥曦：本港爛尾樓風險極低

過去一年，新盤市場多風雨，既有內房一手樓花被銀行拒批按揭申請，又有新盤被撤銷預售文件、甚至需要拆卸重建。小市民花上大筆積蓄打算置業，卻因為種種原因，未上會已要折騰奔波。經絡按揭轉介營運總監張顥曦接受《香港01》訪問表示，面對近一年內房屢傳財困等問題，銀行考慮風險評估後，對相關樓花按揭申請的取態的確不如以往積極。

不過，他認為，銀行對大部份發展商、不論內外或本地的樓花按揭，仍保持積極開放態度，暫未見有銀行拒絕接受樓花按揭申請。張顥曦補充，銀行主要是視乎發展商的財務狀況、規模、過往樓盤銷售記錄，從而評估會否存在「爛尾」風險，由於樓花按揭涉及的物業尚未建成，銀行實質上沒有法定產業作為抵押，故對銀行而言有潛在風險，取態會較審慎。

他續指，觀乎本港自2003年發生瀕臨爛尾樓事件（均來集團旗下元朗茵翠豪庭及小欖愛琴灣）後，一直未再出現過爛尾盤，故風險其實相對很低。

即使存在負面因素，買家亦毋須過份擔憂，他舉例，如早前屯門新盤恆大‧珺瓏灣2期，因發展商財務出現狀況，選用發展商一按的部分買家不獲批按揭，令買家一度陷入恐慌，該行亦接獲不少求助個案。然而，該行及後為相關買家進行背景及入息條件分析，透過調整按揭成數、增加擔保人等方法，終協助至少十名相關買家順利上會，解除「撻訂」危機。

面對經濟環境轉型，愈來愈多人選擇做Freelancer或加入Slash（斜槓）一族，即身兼一份或多份兼職以賺取收入，此類人士並非無供樓能力，但因為無固定月入證明，申請按揭容易碰壁。

張顥曦分享道，一般承造按揭的人大致分為四類，包括最有實力的老闆級；首置或沒有經驗但條件優厚人士；自僱人士或非固定收入；破產或TU（信貸評級）差人士，最後兩類人要承造按揭其實亦不難。

他指，過往自僱或非固定收入人士，即使能承造按揭，面對的問題或較其他人多，如部份銀行審批取態較保守，要求提供較多收入証明文件，審批需時較長等，但若然透過中介配對合適銀行，可省卻不少時間精力。他續指，曾經遇過申請人計劃網上開店賣飾物，透過該行得知要提交商業登記證、六個月或以上網上交易記錄、入帳／帳目記錄等，最後亦成功獲批按揭。

「林鄭PLAN」推出至今兩年多，張顥曦指，截至今年9月份，一手市場的即供及建期付款比例約為50：50，較去年的約46：54 比例，兩者趨向平均。即供比例有所上調，估計是與發展商提供較多優惠有關。不過，建期付款可以新按保承造高成數按揭（即樓價1,000萬元或以下可承造最高八成，800萬元或以下可造最高九成），仍有一定吸引力。