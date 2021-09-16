傳銀行拒接紅磡曼翹樓花按揭　一文看清近月新盤異常事件

桂洪集團旗下紅磡曼翹開售在即，惟昨晚突然傳出消息，指多家大型銀行暫時不接受其樓花按揭申請。觀乎近月多個新盤先後出現異常延遲交樓狀況，個別甚或被取消預售樓花，銀行審批按揭取態

【恒大 - 屯門恆大‧珺瓏灣】

中國恒大（3333）近月出現債務危機，旗下在港兩個住宅新盤項目，包括屯門恆大‧珺瓏灣2期，以及長沙灣恆大‧睿峰，於今年7月中傳出被銀行拒批其樓花按揭申請，據知與銀行風險評估有關，之前已批出的按揭申請則不受影響。消息傳出後，恒大表示，容許受影響買家申請延期成交日至收到成交通知書後60天，並豁免該60天的罰息。

發展商8月18日宣布，恆大‧珺瓏灣2期延遲至9月17日交樓；至於恆大‧睿峰則仍在建中，預計關鍵日期為今年10月31日。

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【高銀潘蘇通 - 何文田傲玟】

另一新盤，由高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，於8月27日被取消預售樓花文件，意味進入現樓階段前，也不可進行樓花銷售。

傲玟原定關鍵日期為2020年11月底，惟去年10月，發展商更新樓書，交樓日期延至今年5月29日。惟今年5月31日，發展商再公布受疫情及天氣影響，需要延遲交樓，當日計已較原定日期遲了六個月。隨後一直未有再透露新交樓日期。

據了解，如發展項目的發展費用超支一成或以上，發展商必須在指定時限內，提交證據證明財力足以應付，運輸及房屋局於9月7日回覆指，當局曾多次要求發展商提交財力證明，惟對方沒有給予實質回覆，故8月27日取消其預售樓花許可。發展商指會再以現樓推售。

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【桂洪集團 - 紅磡曼翹】

紅磡曼翹已定於本周六（18日）銷售全盤130伙，昨晚卻突然傳出被多家銀行拒批樓花按揭申請。有別於上述兩盤，曼翹發展商桂洪集團，沒有任何負面或財政狀況不良消息。

有按揭轉介人士指，曼翹屬舊契重建項目，毋須取得預售樓花同意書，是次消息傳出，他認為與發展商財力無關，反而是發展商已有十多年未有在港「起樓、賣樓」，銀行或需時了解發展商的背景狀況，同時也要發展商一方配合。

此外，就付款辦法方面，他指現時一般新盤提供的即供高成數按揭，至少提供90至180日付款期，「至少都要60日啦」，但曼翹只提供45日屬於很多年前的做法。

桂洪集團由「釘王」始祖陳桂洪於1972年創立，初期在舊樓「落釘」大賺，一直活躍於舊樓併購活動，及後成為中小型發展商。其對上一個在港發展的樓盤，已是2002年落成的北角和富豪庭，及2003年落成的山頂堪仕達道1號。

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