旺角雋薈228呎示範單位曝光　露台洗衣機位變日式風呂｜多相

益兆集團控股及俊和發展旗下旺角住宅項目SOYO雋薈，全盤共120伙，一律為開放式間隔。發展商今日（16日 ）上載樓書，同步開放3伙示範單位予傳媒參觀。

參考樓書資料，項目標準樓層分布於5至25樓，面積152至228平方呎；特色單位則在3樓及26樓。當中，3樓單位全部連平台，平台面積106至277平方呎，值得留意，3樓E室的單位面積僅160平方呎，卻連有面積達277平方呎的平台，即平台比單位還要大73%。

【雋薈連裝修示範單位】

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而今日開放的3個示範單位，包括一對18樓A室，連裝修及交樓標準各一個，面積228平方呎；另有一個交樓標準單位為18樓F室，面積193平方呎。

參考18樓A室，其冷氣機平台連露台及工作平台屬「三合一」設計，面積佔約40平方呎，扣除冷氣機散熱器後，發展商在餘下的空間竟設置一個日式風呂裝置，該位置在交樓標準中，原是用作放置洗衣機。

至於單位的開放式廚房亦藏有不少「機關」，單是鋅盤下方打開後，為收納空間及工作枱。由於A室面積228平方呎，發展商在廳堂中間加上趟門，拉上後可成為獨立房間。

【雋薈交樓標準示範單位】

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雋薈位於豉油街63號，全盤提供120伙，全數為開放式單位，實用面積152至228平方呎，其中6伙為天台特色戶，另有6伙為平台特色戶。關鍵日期為2024年3月底。

是次項目發展商之一的俊和，於2016年曾推出屯門項目菁雋，最細單位僅128平方呎，當年其高層以「紫禁城再大，皇帝都係瞓一張床」作為推銷，令項目及後被揶揄為「龍床盤」。