小業主加入戰團　西半山舊樓群集體放售增至4幢　估值逾60億

西半山列堤頓道及羅便臣道三幢樓齡逾半世紀的舊樓，在11月中以聯合業權方式推出放售逾80%業權，估值超過50億元，項目原定於12月9日截標，不過有消息指出，該舊樓群毗連另一幢舊樓福華大廈的小業主，亦加入放售行列，令是次放售涉及小業主數目由150名升至約200名，而地盤估值亦由50億元，增至逾60億元。

消息人士指出，早前3幢舊樓地盤推出放售後，吸引不少發展商查詢，並至少有2至3間發展商表示有興趣入標，其中以本地發展商為主，同時也有一家中資發展商。不過由於有新地盤加入放售，截標日期需要延後至2022年1月10日。

四舊樓合計涉212伙 每伙值2800萬

最新加入放售的舊樓為列堤頓道43至53號福華大廈全幢，該幢舊樓地盤面積約6,000多平方呎，於1963年入伙，設1座共48個單位。

而早前放售的三幢舊樓則包括列堤頓道67至69號碧翠園、列堤頓道31至37號及羅便臣道102至108號第一大廈，全部均為樓齡均超過五十年的舊樓，合共提供164個單位。而4個舊樓地盤合計則有約212個單位，若以最新估值計算，每伙索價高達逾2,800萬元。

150名小業主放售西半山舊樓群80%業權 地盤估值逾50億

小業主數目升至200名 業權份數逾85%

據了解，上述集體放售的4幢舊樓，目前已涉及超過85%業權，地盤面積合計達4.4萬平方呎，重建後樓面約22萬平方呎。若以每呎樓面地價約3萬元計算，整個項目估值超過60億元，涉及約200名小業主。

上述4個地盤位於列堤頓道及羅便臣道之間，鄰近香港大學，各地盤相連，可合併重建為大型豪宅項目，由物業步行往港鐵西營盤站約6分鐘。4個屋苑的現址均劃為「住宅（乙類）」用地，料可作中密度住宅發展，並以地積比率5倍發展。

恒地5.2億統一西半山羅便臣道舊樓業權

事實上，西半山一帶不時也有發展商收購行動，如本月14日恒地（0012）透過強拍，以底價5.221億元投得羅便臣道94、94A及96號舊樓物業。恒地預計將連同羅便臣道98及100號一併發展，合成約1.2萬平方呎地盤，以地積比率5倍發展，即可建樓面約6.08萬平方呎。