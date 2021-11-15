150名小業主放售西半山舊樓群80%業權　地盤估值逾50億

西半山列堤頓道及羅便臣道三幢樓齡逾半紀的舊樓，新近以聯合業權方式推出放售逾80%業權，三幢舊樓合計涉及多達164個單位。據了解，是次聯合放售之物業來自150個小業主。有市場人士估計，項目重建後樓面增至18.72萬平方呎，若以每呎樓面地價約3萬元計算，料三個舊樓地盤市值逾50億元。

仲量聯行表示，上述以聯合業權方式放售的舊樓為列堤頓道67至69號碧翠園、列堤頓道31至37號及羅便臣道102至108號第一大廈，三項物業均超過80%業權，為區內近年放售的最大型住宅地皮。三項物業截止邀約日期為12月9日中午。

三幢舊樓均超過50年樓齡

三項舊樓物業樓齡均超過五十年，為相連地盤，其中規模最大為碧翠園，地盤面積約24,474平方呎，由兩座樓高15層的大廈組成，其中3層為停車場，大廈共提供96個單位，住宅部分的總實用面積為70,448平方呎。

第二項物業為列堤頓道31至37號住宅物業，佔地約6,946平方呎，物業樓高9層，提供32個單位；第三項物業為樓高9層的第一大廈，佔地約6,026平方呎，提供36個單位。

上述三個地盤位於列堤頓道及羅便臣道之間，鄰近香港大學。由物業步行往港鐵西營盤站約6分鐘。三個屋苑的現址均劃為「住宅（乙類）」用地，佔地共約37,446平方呎，料可作中密度住宅發展，並以地積比率5倍發展，重建後樓面約18.72萬平方呎。

三地盤均屬999年地契

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，三項物業相連，可合併重建為大型豪宅項目，是次聯合放售的每個地盤，分別均超過80%的不可分割業權份數，達強拍門檻。項目佔地逾3.7萬平方呎，為少數的大型豪宅住宅地皮，地契年期999年，料吸引發展商競投。