海茵莊園今賣312伙　九建：單日沽出64伙

九建旗下將軍澳海茵莊園今（18日）再推售312伙，折實入場價由429萬元起，早前截收約720張飛，超額認購兩倍多。截至今日中午12時左右，市場消息指，項目暫售出62伙。

另有指有一組買家斥資大約1,500萬元同時購入一伙一房及一伙兩房半，分別用作投資及自住。九建（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳預料，今可售出超過一半單位。她指，是次入市以用家主導，佔逾七成，當中年輕用家佔用家近八成，包括單身或新婚人士，目標為開放式及一房戶。

【1800更新】單日沽出64伙

九建表示，海茵莊園今日第三輪公開發售，截至晚上6時為止，共沽64伙，項目合共售出482伙，套現近29億元。價單餘下單位會以先到先得方式公開發售。

海茵莊園今日推售312伙，包括110伙開放式、177伙一房、25伙兩房連儲物室單位，實用面積203至428平方呎。價單定價由442.3萬至934.2萬元，價單呎價由19,558至25,768元；扣除最多3%折扣後，折實售價429萬至906.2萬元，折實呎價則18,972至24,995元。