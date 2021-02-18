街市霸主｜建華集團友好家農50萬搶租大埔民生舖　踢走廿載老鞋店

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-19 15:06

去年爆發新冠肺炎疫情後，政府多度推出限聚及禁堂食等措施，人人留家煮飯，造就民生區、售賣新鮮食品的街市商戶生意大增。其中，與「新街市大王」建華集團關係密切的連鎖菜檔家農，據知新近以超高價每月約50萬元，搶租大埔大榮里一單邊地舖、踢走屹立逾二十年的民生鞋店，新租金較舊租高出10萬或25%。

呎租達208元 媲美尖沙咀海防道地舖

市場消息透露，大埔大榮里48號地下A號舖，面積約2,400平方呎，新近以每月約50萬元租出，新租戶為家農，租約期由今年4月中至2024年4月，成交呎租高達208元，與尖沙咀人流暢旺的海防道近期放租水平相若，例如海防道41號地舖，面積約1,000平方呎，現意向月租約20萬元，呎租約200元。

鞋店租用逾廿年 租金由12萬加至40萬

據悉，上述大榮里舖位現有租戶為經營了二十多年的金運來鞋店，鞋店早於2001年以每月約12萬元承租舖位，隨後租金節節上升，在2008年已翻倍，月租達23萬元。

在2011年該店租金首度升至三字頭，月租達30萬元。至2014年及2017年，舖市出現回落，但該舖租金仍「有升冇跌」，分別先後加租至35萬及40萬元，十六年來累積加租2.3倍。假設每對鞋售500元計，每月需賣800對才足夠交租。雖然鞋店過去數度接受加租，惟終不敵菜檔家農50萬元搶舖。

七十年代28萬購入舖位 現每年收租600萬

翻查資料，上述舖位原業主姓李，早於1973年以28萬元購入上址。據代理資料，上述舖位未曾推出放售，不過，以目前每月新租金約50萬元計，即每年租金收入600萬元，以3厘回報推算，粗略估計該舖估值可達2億元，帳面至少有700倍升幅。

大埔大榮里單邊舖，面積約2,400平方呎，獲家農以每月50萬元搶租，呎租達208元。（蔡偉南攝）

菜檔小天后主理 九年開50分店遍佈全港

能負擔每月50萬元租金支出的家農，經營直銷蔬菜。據其網站資料，品牌在2011年成立，至今全港分店估計有約50間。

雖然是售賣蔬果，但家農承租力強勁，如早前以8萬元租用黃大仙蒲崗村道33號百利軒地下1A至1C舖，面積約637平方呎，呎價約126元。

而家農的主事人簡利珍，為一名內地女子，有「菜檔小天后」之稱。據知，她與建華集團董事長、有「豬肉大王」之稱的文卓培早年認識，並獲對方平價租出部分舖位，建立其「蔬菜王國」。

至於建華集團為本港最大的豬肉及食品零售商之一，擁有多間子公司，並以「香港街市」品牌管理20多個領展商場及街市。同時，集團以不同名稱開設零售店及超市，銷售凍肉、蔬果及熟食等，包括「本灣水產」、「包點先生」和「FRESH 新鮮生活」等。