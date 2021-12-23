大埔滘「頂心杉」住宅地明日截標　估值最高18億

大埔滘段住宅用地（大埔市地段第234號）將於明日平安夜（24日）截標。雖然地盤內有數幢村屋及私人土地，發展商需要為他們提供通道，如同「頂心杉」，但由於位置可望海景，市場預計地皮估值最高可達18億元，每呎樓面地價上限約8,000元。

明日截標的大埔滘住宅地佔地約150,720平方呎，最高可建樓面約226,080平方呎。綜合市場資料，地皮估值介乎9.5億至18億元，每呎樓面地價約4,200至8,000元。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，上述地皮未來可發展為低密度住宅，落成後部分單位可享科學園白石角及吐露港一帶海景。但是次招標地皮中間建有數幢村屋及存在一些私人土地，中標發展商需要為他們提供通道，增加項目發展的難度。

華坊：地皮內有數幢村屋、私人土地

此外，毗連的大埔滘段住宅用地（大埔市地段第241號），去年以4.51億元批出予雅居樂副主席陳卓賢的二兒子陳思遠，每呎樓面地價為4,478元。梁氏預計，若是次截標地皮再由同一發展商奪得，將產生協同效應，惟需要注意兩幅地皮均在斜坡上，地盤後面的一部分地列為不可建築。

普縉：地盤外西南面有現存墳墓

至於普縉助理總監 （專業產業諮詢及估值） 李雋傑表示，截標地皮鄰近住宅屋苑鹿茵山莊及大埔滘自然護理區，但地盤內有五處位置屬私人地段，發展商需自費在地盤內指定位置鋪設通道，以連接該私人地段及地盤以外範圍，而有關通道需訂明作公用地方。

李氏又補充，地盤外西南面一帶有現存墳墓，買方另需鋪設行人通道以供公眾前往有關地點。