青衣巨型物流地招標　逾220萬呎容納2200個貨櫃　估值65億

地政總署公布，青衣路與青衣航運路交界的青衣市地段第200號用地推出招標，地皮作物流服務用途，截標日期為2022年3月11日。市場人士料，該地皮每呎樓面地價約3,000至3,800元，估值約65億至80億元。

上述招標地皮地盤面積約675,238平方呎，指定作物流服務用途。其最高的樓面總面積為2,219,255平方呎，以發展多層港口後勤兼現代物流設施，以及提供不少於2,200個20呎標準貨櫃的貯存空間，以達致一地多用。

運房局：繼續物色用地發展物流業

運輸及房屋局發言人表示，物流業是香港經濟非常重要的一環，為香港的社會貢獻良多。為持續推動現代物流業的發展，政府會繼續物色更多合適用地，以發展多層現代物流設施，從而鞏固香港作為區域物流樞紐的地位。

政府指出，一直積極物色合適土地以支持現代物流業發展。正如《行政長官2021年施政報告附篇》中公布，政府已就兩幅港口後勤用地完成可行性研究，並會由今年起以公開招標形式分階段出售該兩幅用地，當中包括是次出售的青衣市地段第200號用地。

葵青一帶有不少用地正作物流用途，包括青衣貨櫃碼頭。（資料圖片）

近年工業樓多被改劃非傳統工業用途

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，是次推出的青衣物流地皮規模龐大，預計每呎樓面地價約3,000至3,800元，估值約65億至80億元。他又指出，近月不少工業樓宇已被改劃重建為新式工廈、商廈、數據中心等非傳統工業用途，令用作物流的樓面有所減少，政府亦要配合市場推出相關用地，以滿足市場需求。