康泰旅行社3150萬沽觀塘廣場相連舖　年內三度沽貨套現5680萬

受疫情拖累，零售及旅遊等行業受到重大衝擊，老牌旅行社亦要沽售旗下資產。利嘉閣（工商舖）商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明指出，由康泰旅行社持有的觀塘廣場1樓相連舖，新近以約3,150萬元沽出。

鄭得明表示，上述舖位面積約654平方呎，成交呎價約4.81萬元。據悉，原業主康泰旅行社早於1986年以250萬元買入舖位，持貨35年帳面升值約2,900萬元或約11.6倍。

年內三度沽貨套現5680萬

事實上，康泰旅行社近年已接連沽售旗下物業，如在8月份單月兩度沽貨，以1,050萬元賣出元朗貿易中心工商物業低層01室。康泰旅遊於1995年以313萬元購入該單位，持貨約26年，帳面獲利737萬元，升值逾2.4倍。

而同月亦以1,480萬元沽出土瓜灣馬頭圍道88號地下I號舖，舖位原為康泰自用舖，於1996年以526.5萬元購入，帳面升值約953.5萬元或1.8倍。綜合上述三次沽貨，康泰旅行社已套現約5,680萬元。

康泰現由海航旗下凱撒旅業持有

惟值得留意，作為香港歷史最悠久、於1966年在港成立的康泰旅行社，在2011年被海航集團收購，及後在2019年再易手予A股海航旗下的凱撒旅業。康泰旅行社的全數股權已由凱撒旅業持有，不過門市仍沿用舊有招牌及名稱。